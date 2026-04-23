Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники

Беру творог, яйцо и муку — замешиваю мягкое тесто, формирую маленькие шарики, варю в кипящей воде 2–3 минуты, и через 5 минут на столе нежные, воздушные «творожные облака», которые тают во рту и намного вкуснее обычных сырников. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или полдника.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пушистые шарики с нежной творожной текстурой и легкой ванильной ноткой, которые буквально тают во рту, а со сметаной или медом становятся еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 4 столовые ложки муки, щепотка соли. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Влажными руками сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Вскипятите воду в кастрюле, опустите шарики, варите 2–3 минуты после всплытия. Выньте шумовкой, подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом. Эти творожные облака исчезают быстрее, чем вы их сварили.

