23 апреля 2026 в 10:12

В Щучинске задержали еще двоих фигурантов дела о взрыве в кафе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора газовой заправки и доставщика газовых баллонов по делу о взрыве в кафе «Центр плова» в Щучинске в Казахстане, сообщила пресс-служба прокуратуры Акмолинской области республики. В ведомстве указали, что в результате взрыва погибли 12 человек.

В частности, по версии следствия, задержанные нарушили правила обращения с газовыми баллонами, что привело к ЧП. Их подозревают по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности, повлекшей гибель двух и более человек. Фигуранты могут получить до восьми лет тюремного заключения.

До этого взрыв в частном жилом доме произошел в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Причиной стала утечка бытового газа. В результате происшествия погибла девушка 2004 года рождения. После взрыва возник пожар. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

Тем временем в Тюмени один человек погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Взрывная волна повредила шесть гаражных боксов, расположенных рядом.

