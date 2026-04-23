Власти Нидерландов не препятствуют проведению запланированных российским посольством в Гааге памятных мероприятий ко Дню Победы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии. По его словам, центральным событием станет традиционная церемония возложения венка на мемориале «Советское поле славы» близ города Амерсфорт. При этом ожидается присутствие посла России Владимира Тарабрина.

Что касается отношения местных властей, прямых препятствий для проведения этих акций не отмечаем, — отметил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Роберт Фицо может прилететь в Россию ко Дню Победы тремя способами. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем. В качестве второго маршрута предлагается полет над Австрией, Италией, Средиземным морем и Турцией. Третий путь проходит через Польшу, Германию, а дальше — через Балтийское море.

До этого стало известно, что парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба.