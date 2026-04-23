Олесю Иванченко уличили в неискренности после скандала с Лебедевым

Телеведущая Олеся Иванченко «не вывезла» характер Артемия Лебедева на шоу «Натальная карта», выразил мнение в интервью NEWS.ru директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко. Эксперт согласился с тем, что некоторые высказывания дизайнера были некорректными, однако они в основном имели переносное значение, считает он.

[Продюсеры и ведущая шоу] изначально знали, кого приглашали. «Натальная карта» — это шоу, в нем присутствует поверхностный персонаж Олеси Иванченко и персонаж-скептик Артемия Лебедева, у которого своя манера общения. Контекст был такой: «Либо вывози меня, либо отменяем выпуск», — заявил Дмитрий.

Во время съемок Иванченко не смогла сдержать слезы из-за грубых высказываний Артемия в ее адрес, напомнил Скрипниченко. По его мнению, непонятна реакция Олеси, которая и сама многократно допускала едкие и колкие реплики в отношении других героев «Натальной карты».

Однако Олесе прощают такое поведение. Но когда грубость проявляют уже по отношению к ней, она надувает губки, начинает обижаться и искать поддержку у аудитории, — резюмировал Дмитрий.

Скандальный выпуск «Натальной карты» вышел в середине апреля. Во время съемок Лебедев, по мнению зрителей, повел себя жестко и предложил ведущей «сосать», из-за чего Иванченко расплакалась в кадре.

Ранее адвокат Надежда Швырева заявила, что Артемию Лебедеву грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за высказывания в адрес Иванченко. По словам эксперта, сумма компенсации морального вреда может быть выше, если телеведущая обратится в суд.

Телеведущая Анфиса Чехова призвала «отменить» Лебедева после скандала с Иванченко. По ее мнению, дизайнер совершил «эмоциональное насилие» на съемках в отношении Олеси.