Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 06:46

Завтрак вкуснее пиццы: кладу батон на сковороду, заливаю яйцами и посыпаю колбасой — 5 минут, и готово

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Завтрак вкуснее пиццы — это гениальное блюдо из батона и яиц, которое готовится на сковороде за 5 минут. Хрустящие ломтики батона, пропитанные яйцом, с кетчупом, ветчиной и сыром создают идеальное сочетание.

Ингредиенты

Вам понадобится: 8–10 ломтиков батона, 4 яйца, 3–4 ст. л. кетчупа, 150 г ветчины, 100 г твердого сыра, растительное масло.

Способ приготовления

На сковороду налейте немного масла, разогрейте. Выложите ломтики батона, плотно друг к другу, чтобы дно было почти полностью закрыто. Яйца взбейте вилкой с солью и перцем, вылейте равномерно на батон. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не схватится и не подрумянится.

Аккуратно переверните всю лепешку лопаткой на другую сторону. Смажьте верх кетчупом, выложите нарезанную кусочками ветчину и щедро посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячей.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.