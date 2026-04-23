Завтрак вкуснее пиццы: кладу батон на сковороду, заливаю яйцами и посыпаю колбасой — 5 минут, и готово

Завтрак вкуснее пиццы — это гениальное блюдо из батона и яиц, которое готовится на сковороде за 5 минут. Хрустящие ломтики батона, пропитанные яйцом, с кетчупом, ветчиной и сыром создают идеальное сочетание.

Ингредиенты

Вам понадобится: 8–10 ломтиков батона, 4 яйца, 3–4 ст. л. кетчупа, 150 г ветчины, 100 г твердого сыра, растительное масло.

Способ приготовления

На сковороду налейте немного масла, разогрейте. Выложите ломтики батона, плотно друг к другу, чтобы дно было почти полностью закрыто. Яйца взбейте вилкой с солью и перцем, вылейте равномерно на батон. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не схватится и не подрумянится.

Аккуратно переверните всю лепешку лопаткой на другую сторону. Смажьте верх кетчупом, выложите нарезанную кусочками ветчину и щедро посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячей.

Ранее стало известно, как приготовить яичные гренки в духовке.