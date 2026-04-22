Оладьи за 10 минут — можно и быстрее. Вот мой трюк для молниеносного завтрака

Оладьи за 10 минут — можно и быстрее. Вот мой трюк для молниеносного завтрака

Что, если секрет идеального утра — не в раннем подъеме, а в морозильной камере? Этот рецепт превращает приготовление завтрака в мгновение: заранее заготовленные порции теста с ягодами и шоколадом ждут своего часа, чтобы за 10 минут превратиться в румяные воздушные панкейки.

Что понадобится

Для теста: мука — 200 г, разрыхлитель — 2 ч. л., соль — щепотка, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., молоко — 250 мл, сливочное масло — 50 г, шоколадные капли — 50 г, замороженные ягоды (клубника, земляника) — 150 г.

Для соуса: замороженные ягоды — 200 г, сахар — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Как готовлю

Масло растапливаю, остужаю. Муку с разрыхлителем и солью просеиваю. Яйцо взбиваю с сахаром, вливаю молоко и масло, перемешиваю. Соединяю с сухими ингредиентами до однородности.

Тесто разливаю по формочкам для льда (на 2/3). В каждую ячейку добавляю шоколадные капли и ягоды. Убираю в морозилку на 4 часа (лучше на ночь).

Для соуса ягоды с сахаром оставляю на 10 минут для выделения сока, затем варю 2-3 минуты, пробиваю блендером.

Перед подачей сковороду разогреваю, слегка смазываю маслом. Выкладываю замороженные заготовки, накрываю крышкой, жарю 3-4 минуты. Переворачиваю, жарю до золотистой корочки. Подаю с ягодным соусом.