Психолог объяснила, в чем феномен ИИ-сериалов с фруктами и овощами

ИИ-мультфильмы, где нарисованные овощи и фрукты ведут себя словно люди, нравятся пользователям из-за своей абсурдности, заявила в беседе с ТАСС психолог Дарья Радионова. По словам эксперта, за счет сочетания узнаваемости, странности и легкого юмора такой контент мгновенно привлекает внимание и хорошо запоминается.

Абсурдность всегда интригует. Когда мы видим знакомые объекты — овощи, ягоды, предметы быта, но они вдруг начинают жить по законам мыльной оперы, психика реагирует мгновенно. Это и смешно, и странно, и немного тревожно, а значит, очень трудно проигнорировать, — пояснила она.

Кроме того, ИИ-мультфильмы о фруктах и овощах чаще всего строятся по одной схеме: конфликт задается почти мгновенно, зрителю обещают эмоциональную развязку, но ролик обрывается раньше, чем напряжение снижается. Из-за этого аудитория переходит к продолжению и постепенно втягивается, добавила она.

Дополнительную роль играет простота визуального языка: яркие цвета, понятные формы, выразительные эмоции и легко считываемый конфликт делают такие ролики доступными для любой аудитории. При этом взрослые воспринимают их еще и как способ короткой передышки от повседневной нагрузки, подытожила эксперт.

Ранее профессор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Людмила Подымова заявила, что так называемое клиповое мышление детей требует пересмотра структуры занятий в школах для их успешного обучения. По ее словам, педагогам следует делить материал на короткие блоки.