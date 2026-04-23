23 апреля 2026 в 10:06

В Госдуме призвали внести приложения для знакомств в белые списки

Депутат Ким предложила сохранять доступ к дейтинг-сервисам при ограничениях Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приложения для знакомств следует включит в белые списки для сохранения доступа к ним в периоды нестабильной работы интернета, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким. Она подчеркнула, что цифровая среда стала для миллионов россиян основным каналом для выстраивания личных отношений, особенно в крупных городах и среди молодежи.

Считаю, что в условиях перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в белые списки. Речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям создавать семьи, — отметила Ким.

По ее мнению, ограничение доступа к дейтинг-сервисам фактически отсекает один из самых массовых способов знакомства. Депутат убеждена, что демографическая политика государства должна учитывать современные реалии. Если власти действительно заинтересованы в росте рождаемости, подобные платформы нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений, подчеркнула она.

Ранее певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья». По ее замыслу, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
