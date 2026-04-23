В Госдуме призвали внести приложения для знакомств в белые списки Депутат Ким предложила сохранять доступ к дейтинг-сервисам при ограничениях Сети

Приложения для знакомств следует включит в белые списки для сохранения доступа к ним в периоды нестабильной работы интернета, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким. Она подчеркнула, что цифровая среда стала для миллионов россиян основным каналом для выстраивания личных отношений, особенно в крупных городах и среди молодежи.

Считаю, что в условиях перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в белые списки. Речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям создавать семьи, — отметила Ким.

По ее мнению, ограничение доступа к дейтинг-сервисам фактически отсекает один из самых массовых способов знакомства. Депутат убеждена, что демографическая политика государства должна учитывать современные реалии. Если власти действительно заинтересованы в росте рождаемости, подобные платформы нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений, подчеркнула она.

Ранее певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья». По ее замыслу, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей.