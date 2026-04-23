Помадные конфеты «Сливочные» за 20 минут — молоко, сахар и масло: нежнее магазинных и без красителей

Беру молоко, сахар и сливочное масло — варю сироп, взбиваю до побеления, разливаю в формы, и через 20 минут на столе нежные, тающие во рту конфеты, которые намного вкуснее покупных и без лишней химии. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка близким.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, маслянистые помадки с гладкой, кремовой текстурой и тонким сливочным вкусом, которые буквально тают на языке.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл молока, 400 г сахара, 50 г сливочного масла, 1 чайная ложка ванильного сахара (по желанию). В кастрюле с толстым дном смешайте молоко и сахар, поставьте на средний огонь, постоянно помешивайте до растворения сахара. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая, пока сироп не загустеет и не приобретет кремовый оттенок (проба на мягкий шарик). Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванильный сахар, перемешайте.

Остудите до 50–60 °С, затем взбивайте миксером 5–7 минут до побеления и загустения. Быстро разлейте массу по силиконовым формочкам или в смазанную маслом форму. Дайте застыть при комнатной температуре 1–2 часа. Готовые конфеты выньте из форм, при желании обваляйте в какао или сахарной пудре. Храните в герметичном контейнере. Эти конфеты — настоящая сладкая радость.

Замешиваю сладкое тесто на кефире с корицей — и через 10 минут гора румяных лепешек, вкуснее любых пончиков
