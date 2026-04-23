Екатеринбурженка проглотила отвертку для зубных имплантов на приеме у стоматолога, передает Telegram-канал Ural Mash. В материале говорится, что женщина сразу обратилась к хирургу.

В итоге врачи 20-й больницы достали инструмент из ее кишечника. Журналисты отметили, что обошлось без операций — использовали специальную петлю для таких медицинских случаев. Медики при этом добавили, что пациентка — удачливый человек, поскольку отвертка могла разрезать ей пищевод, но обошлось без лишних травм.

Ранее жительница Нефтекамска получила травму во время визита к стоматологу — у нее оказался разрезан язык, потому что во время процедуры у врача отскочил шлифовальный диск. При этом он счел рану несерьезной, обработал ее и закрыл на этом вопрос. Однако после того, как прошло действие анестезии, состояние пациентки ухудшилось: она не могла говорить и принимать пищу. Ей наложили несколько швов уже в другой клинике.

До этого в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.