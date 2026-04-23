23 апреля 2026 в 15:02

Названо условие, при котором НАТО может попытаться атаковать Россию

НАТО вступит в конфликт с Россией только при условии поддержки со стороны Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, Альянс осознает ограниченность своих возможностей в случае военного противостояния с РФ.

Действия НАТО вдоль границ России носят провокационный характер, точно так же, как и проведение различных маневров и учений. Без поддержки США страны Альянса не решатся самостоятельно на какие-то серьезные провокации и противостояние с РФ. Они отлично понимают, что у них нет шансов в военном конфликте. Однако они всячески демонстрируют и провоцируют Москву на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в том, что она стала виновата в развязывании крупномасштабных боевых действий против НАТО, — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что маневры НАТО у границ России проводятся непрерывно уже более 10 лет. На этом фоне, по словам генерала, ВС РФ, особенно Воздушно-космические силы, внимательно следят за всеми передвижениями и принимают меры для предотвращения и нейтрализации возможных провокаций.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Североатлантический альянс планирует нападение на Калининград и Карелию в 2030 году. По его мнению, НАТО стремится затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию к этому времени.

