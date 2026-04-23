23 апреля 2026 в 13:31

«Они классно собраны»: Казанский назвал главных фаворитов Кубка Гагарина

Денис Казанский
Главными фаворитами Кубка Гагарина являются ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард», заявил в интервью NEWS комментатор Первого канала Денис Казанский. По его словам, команда Ги Буше еще в прошлом сезоне показывала хороший хоккей.

Ярославль и «Магнитка» заходят фаворитами. Они классно собраны. У [Андрея] Разина (тренер «Металлурга». — NEWS.ru) отличная команда, у [Боба] Хартли (тренер «Локомотива». — NEWS.ru) — чемпионская. Связка Егор Сурин — Георгий Иванов — Александр Радулов никуда не делась, это топ. «Авангард» уже был в прошлом сезоне. Все решится в троице «Локомотив», «Металлург» и «Авангард», — сказал Казанский.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» болельщиков ждет тактическое противостояние двух североамериканских тренеров — Боба Хартли и Ги Буше. По его словам, в этой паре нет фаворита. Дементьев считает, что в противостоянии «Металлурга» и «Ак Барса» важным аспектом станет реализация большинства.

