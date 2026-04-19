Беру яйца и горсть изюма — пеку печенье «Мазурка». Простой рецепт из детства

Беру яйца, изюм и грецкие орехи и за 20 минут готовлю печенье, которое получается мягким, ароматным и таким вкусным, что рука так и тянется за добавкой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный корж с хрустящими кусочками орехов и сладкими вкраплениями изюма, который нарезается на ромбики и тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 130 г изюма, 100 г грецких орехов, 180 г сахара, 120 г муки, 1,5 чайной ложки разрыхлителя.

Изюм залейте горячей водой на 10 минут, обсушите. Орехи поджарьте на сковороде и порубите ножом. Яйца взбейте с сахаром до увеличения массы, добавьте муку с разрыхлителем, затем орехи и изюм. Выложите тесто на противень с пергаментом, разровняйте в прямоугольник толщиной 1–1,5 см. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Горячий корж нарежьте на ромбики или квадратики, дайте остыть. Это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху
Общество
Песочные полоски, которые пекли в СССР: рассыпчатые, нежные и с хрустящей крошкой сверху
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Такое тесто стало для меня откровением — универсальный рецепт: хоть к пицце, хоть к пирогам
Общество
Такое тесто стало для меня откровением — универсальный рецепт: хоть к пицце, хоть к пирогам
Молочный хлеб — мой новый фаворит. Готовлю просто, а текстура нежнее булочки
Общество
Молочный хлеб — мой новый фаворит. Готовлю просто, а текстура нежнее булочки
Обновил классический рецепт «Картошки» — не пирожное, а нежный сырок за 15 минут
Общество
Обновил классический рецепт «Картошки» — не пирожное, а нежный сырок за 15 минут
Мария Левицкая
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

