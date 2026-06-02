Я посмеялся над идеей шарлотки со щавелем, а теперь пеку ее каждую неделю

Думал, щавель только для супа годится. А потом испек эту шарлотку — и теперь не могу остановиться.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт., сахар — 200 г, мука — 200 г, щавель — 300 г, лимон — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 пакетик, соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца миксером до светлой пены, затем порциями добавляю сахар — не переставая взбивать. Лимонную цедру стираю на мелкой терке, выживаю сок, все это вместе с ванильным сахаром и солью уходит в яичную массу.

Тем временем нарезаю щавель квадратиками — не мельчите, пусть чувствуется текстура. Муку с разрыхлителем быстро вмешиваю в тесто, потом добавляю щавель, перемешиваю лопаткой.

Выливаю тесто в форму. Выпекаю 35–40 минут при 180°C, проверяю шпажкой. Достаю, даю остыть — и можно резать. Кислинка щавеля с лимоном бьет ровно настолько, чтобы не перебивать сладость.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Гости налетели на пирог, думая, что это классическая яблочная шарлотка. Но когда я признался, что начинка — обычный щавель с грядки, они не поверили. Меня удивило, что зелень не превратилась в кашу, а осталась сочной и даже хрустящей. Главный совет: не жалейте лимона — его цедра и сок убирают травянистый привкус и делают десерт благородным.