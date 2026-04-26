Эти сметанные кексы — идеальный старт юного кулинара. Простое тесто и гарантированный восторг от первой выпечки

Секрет этих маффинов — в сочетании сметаны и сливочного масла. Именно они дают ту самую влажную, тающую текстуру, которая так нравится и детям, и взрослым. А добавление ягод превращает простую выпечку в праздничный десерт.

Что понадобится

Сметана 20% — 200 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, сахар — 150 г, ванильный сахар — 1 ч. л., мука — 250 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., соль — 1 щепотка, вяленая клюква или вишня — 100 г, сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Подготовьте ягоды: промойте и тщательно обсушите клюкву или вишню, крупные экземпляры можно разрезать пополам. Разогрейте духовку до 180 °C.

В глубокой миске венчиком взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром, добавьте щепотку соли. В яичную смесь введите мягкое сливочное масло и сметану, тщательно перемешайте до однородности.

Муку просейте вместе с разрыхлителем для равномерного распределения и всыпьте в жидкую основу. Аккуратно замесите гладкое, однородное тесто без комков.

Добавьте подготовленные ягоды и быстро вмешайте их лопаткой, чтобы равномерно распределить. Силиконовые формочки наполняйте тестом не более чем на 2/3 объема.

Выпекайте кексы на среднем уровне разогретой духовки около 20 минут до золотистого цвета и увеличения в объеме. Дайте выпечке немного остыть в формах, затем аккуратно извлеките на решетку.

Перед подачей слегка остывшие кексы украсьте сахарной пудрой, просеянной через сито.