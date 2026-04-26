26 апреля 2026 в 09:15

Натираю 3 картошки и заливаю яйцами: выходит чудная лепешка или пирог — называйте, как хотите, но это очень вкусно

Картофель с яйцом и сыром — это обалденно вкусное блюдо, которое можно назвать и пирогом, и запеканкой, и лепешкой. Готовится на сковороде, без духовки, и получается безумно вкусным с румяной корочкой со всех сторон.

Для приготовления понадобится: 3 крупные картофелины, 3 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: картофель натрите на крупной терке, посолите, отожмите лишний сок. В отдельной миске смешайте яйца со специями. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Залейте яйцами. Жарьте под крышкой на среднем огне 5 минут.

Затем посыпьте тертым сыром. Выложите оставшийся картофель, разровняйте. Жарьте под крышкой еще 7 минут. Аккуратно переверните запеканку с помощью тарелки, верните на сковороду и жарьте еще 5–7 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить лепешки «Как пицца» без раскатки — на тесте, которое подходит за 30 минут.

Общество
В России изменили условия выплат единого пособия на детей мигрантов
Общество
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Общество
Картофельные лепешки «Пышные» — без муки, с сыром и укропом: хрустят снаружи, тают внутри, лучше любых оладий
Общество
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Общество
Без дрожжей и яиц: пирог с фаршем и картошкой — тесто не размокает, пропекается под начинкой
Дарья Иванова
Д. Иванова
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

