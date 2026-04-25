Без дрожжей и яиц: пирог с фаршем и картошкой — тесто не размокает, пропекается под начинкой

Пирог с фаршем и картошкой на кефирном тесте — это сытное и очень вкусное блюдо, которое готовится без дрожжей и яиц. Пирог хорошо пропекается, не размокает под начинкой и долго остается мягким.

Для теста понадобится: 300 г муки, 150 мл кефира, 100 г сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 400 г мясного фарша, 3–4 картофелины, 1 луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: холодное сливочное масло порубите с мукой и разрыхлителем в крошку. Добавьте кефир и соль, замесите тесто. Разделите на 2 части, уберите в холодильник на 30 минут. Картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Смешайте с фаршем, солью и специями. Раскатайте тесто в два пласта.

Форму для запекания смажьте маслом. Выложите первый пласт, распределите начинку. Накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте проколы вилкой. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 45–50 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым.

Ранее стало известно, как приготовить легкий и сытный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками.