12 февраля 2026 в 11:55

Кебаб со свининой: секретный ингредиент, о котором молчат повара

Кебаб из смеси говядины и свинины — готовим, как на востоке Кебаб из смеси говядины и свинины — готовим, как на востоке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящий кебаб на Ближнем Востоке готовят с добавлением курдючного жира — именно он делает мясо невероятно сочным и ароматным. Этот забытый ингредиент превращает обычное блюдо в шедевр. Попробуйте приготовить дома, и вы удивитесь результату.

Мясо (говядина, лопатка — 300 г и свинина, шейка — 200 г) и курдюк (100 г) пропустите через мясорубку с крупной решеткой дважды. Лук (2 шт) натрите на терке, отожмите сок в фарш — жидкость сделает текстуру нежнее. Добавьте молотые специи (зира — 1 ч.л., кориандр — 0,5 ч.л., черный перец — 0,5 ч.л., соль — 1 ч.л.) , вымешивайте 7-10 минут, отбивая массу о стенки миски. Сформируйте колбаски на шампурах, жарьте над углями 12-15 минут, постоянно переворачивая.

Курдючный жир — вот что отличает восточный кебаб от обычных шашлыков. Он тает при готовке, пропитывая мясо изнутри и создавая ту самую корочку с дымком. Подавайте с лавашом, свежими томатами и луком.

  • Калорийность на 100 г: 285 ккал.

  • БЖУ: 16,2/24,0/2,2.

Ранее мы делились с вами рецептом манника, который предательски не осядет в духовке.

мясо
люля-кебаб
свинина
говядина
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
