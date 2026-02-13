Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

«Стресс и страх»: Европа погрузилась в панику из-за ухода ряда компаний

Фицо: уход серьезных компаний вызывает у европейских стран стресс и страх

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
В Европейском союзе наблюдается тяжелый кризис, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо журналистам по итогам неформального саммита в Брюсселе. По его словам, регион охвачен страхом и теряет конкурентоспособность, из-за чего крупные компании покидают европейские страны.

Вся Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы, — уточнил Фицо.

Он призвал Еврокомиссию срочно принимать меры. По его данным, ряд лидеров ЕС уже фиксируют серьезные потери в химической промышленности и других отраслях.

Ключевой проблемой премьер назвал непомерно высокие цены на электроэнергию. Европейская комиссия должна представить свои предложения по выходу из кризиса на мартовском саммите.

Ранее в Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа. Так, в Инчукалнском подземном хранилище, которое является единственным на этой территории, осталось менее четверти запасов. Сложившаяся ситуация создает угрозу надежному газоснабжению жителей Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Все запасы, подготовленные к зимнему сезону, уже отобраны, сейчас идет откачка из резервов предыдущих лет.

