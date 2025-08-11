Наступление ВС РФ на Харьков 11 августа: 30 км до города, минус 170 солдат

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 11 августа 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 11 августа: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в лесу возле Синельниково. „Северяне“ теснят противника, продвигаясь вглубь леса, а также расширяют зону контроля западнее и восточнее Волчанска. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать стратегические резервы. В Волчанске штурмовые подразделения группировки „Север“ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей. Общее продвижение составило до 200 метров. Украинское командование перебросило на направление не успевшие восстановить боеспособность подразделения 58-й ОМПБр», — передает «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что в лесу западнее Синельниково ВС РФ овладели двумя позициями ВСУ и продолжили продвижение.

«На Липцевском участке фронта противник активных действий не предпринимал. Артиллерия и расчеты FPV „северян“ наносили удары по выявленным средствам связи, расчетам БПЛА и складам ВСУ в районе Липцев. На участке фронта Меловое — Хатнее без существенных изменений. Расчетами FPV „северян“ уничтожено два пикапа с живой силой противника», — добавил «Северный ветер».

Readovka подчеркнула, что ВС РФ осталось пройти 30 километров до Харькова.

«ВС РФ открыли новые участки наступления на севере Харьковской области, приблизившись к областному центру. До Харькова осталось 30 километров. Тем временем в Кременских лесах русские войска создали угрозу масштабного окружения украинских подразделений. Многовекторность и маневренность наступления ВС РФ вынуждают командование ВСУ распылять и без того истощенные резервы», — добавили авторы канала.

SHOT передает, что пятерых солдат ВСУ ликвидировали при попытке заминировать тропы, ведущие к Купянску в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Российский FPV-дрон выявил группу военных противника, которые планировали заминировать дорогу в районе населенного пункта Куриловка, где сейчас наступают наши подразделения. Пятеро вээсушников пытались уехать от дрона, но не смогли», — рассказал источник.

Военный блогер Олег Царев сообщил, что на Купянском направлении серьезных изменений нет.

«Идут интенсивные бои на северных и северо-западных подступах к Купянску. ВС РФ теснят ВСУ в районах Голубовки, Московки, Соболевки. На Харьковском участке наши расширили контроль на левом берегу Волчьей и продвинулись в юго-восточной части Волчанска», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — отметили в МО РФ.

Также подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка Харьковской области и Шандриголово Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки „Пластун“, четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.

