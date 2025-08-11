Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:36

«Этот город красив»: американский офицер признался в чувствах к Москве

Офицер Риттер признался, что Москва занимает особое место в его сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший аналитик разведки корпуса морской пехоты США, член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного «Клуба народного единства» Скотт Риттер в беседе с ТАСС назвал Москву красивым городом с русской историей. Он признался, что российская столица занимает особое место в его сердце, как и в сердцах всех, кто любит историю страны.

Этот город красив, это русский город. И у него есть русская история. И как для человека, любящего русскую историю, ценящего русскую культуру, Москва занимает особое место в моем сердце, — сказал Риттер.

По словам американского офицера, первая его поездка в Москву состоялась еще в 1980-х годах. В течение последующих двух лет перестройки он регулярно приезжал в город и видел, как столица приходит в упадок. Однако, вернувшись в Москву спустя 30 лет, Риттер был восхищен тем, как она преобразилась.

Это современный город. В нем есть все и еще больше, чем в западных городах, — отметил экс-аналитик.

Ранее Риттер выразил мнение, что украинские власти не заинтересованы в достижении каких-либо соглашений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, они будут пытаться сорвать любые переговоры между сторонами.

США
Скотт Риттер
Москва
Россия
