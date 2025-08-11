Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:31

Популярный мессенджер оштрафовали на 3,5 млн рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенных сведений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве оштрафовали компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Причиной стало неудаление информации, запрещенной на территории России.

Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял Таганский районный суд. Какая именно запрещенная информация стала причиной для назначения административного штрафа — не сообщается.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. Она уточнила, что предложение было озвучено в конце мая на стратегической сессии по развитию связи. По оценке операторов, реализация этой меры позволит лучше бороться с кибермошенничеством и вернет часть трафика из мессенджеров в стандартные голосовые звонки, что укрепит их финансовые показатели.

Россия
Москва
суды
штрафы
Telegram
