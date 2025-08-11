Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 18:50

Уснувший на рельсах житель Ленобласти попал под поезд и остался жив

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Ленинградской области уснул на рельсах, попал под грузовой поезд и выжил, сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Инцидент произошел недалеко от станции Волосово. Предполагается, что 25-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом машинист поезда пытался разбудить его, подавая звуковые сигналы.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. В виду малого расстояния наезд предотвратить не удалось, — говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. В ведомстве отметили, что движение поездов задержано не было. Сотрудники МВД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее еще один житель Ленинградской области попал под поезд. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что 38-летний житель Санкт-Петербурга попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. В результате столкновения мужчина погиб.

