Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:16

Япония потребовала от РФ «вернуть оккупированные» Курилы: почему это ложь

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

МИД РФ категорически отверг заявление министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о «незаконной оккупации» южных Курильских островов. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, они достались СССР и правопреемнице РФ на законном основании по итогам послевоенного урегулирования. Почему Россия имеет все права на Курилы, я Япония — никаких, — в материале NEWS.ru.

Что сказал японский министр о Курилах

Глава японского МИД Такэси Ивая на пресс-конференции 8 августа заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года и «незаконной оккупации» островов южнокурильской гряды.

Российский МИД дал на это заявление развернутый ответ.

«Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и уставом ООН», — заявила Захарова. По ее словам, Япония является единственной страной на планете, которая отказывается признавать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

Кто первым пришел на Курильские острова

История российского присутствия на Курильских островах, окончательно вошедших в состав СССР и России по итогам Второй мировой войны, начинается вовсе не в 1945 году. Русские землепроходцы посещали Курильские острова еще в XVII веке. Первые упоминания о них появились в 1646 году, когда участник похода казаков Ивана Москвитина рассказал о населяющих острова бородатых айнах.

Спустя сто лет первоисследователем архипелага стал российский мореплаватель Мартын Шпанберг, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. «По итогам экспедиции 1738–1739 года он подробно описал Южные Курилы и впервые нанес их на карту России», — сказал депутат. В тот период началось освоение Сахалина и Курильских островов. Примерно в то же время на Курильской гряде стали появляться японцы.

«Россия и Япония одновременно вышли на эти острова. Более того, это касается и Хоккайдо, который сейчас является самым северным островом японской монархии», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, при тогдашних средствах сообщения у нас было значительно меньше населения на Дальнем Востоке, чем у японцев, поэтому они быстрее освоили Хоккайдо.

Курильские острова Курильские острова Фото: Валентин Титов/ТАСС

Чем обернулось японское господство для айнов

Несмотря на одновременное освоение островов, для айнов, коренного местного населения, оно шло совершенно по-разному.

«Русские относились к айнам так же, как и к другим малым народам Сибири. Коренное население платило налоги, в его жизнь особенно не вмешивались. Эти народы сосуществовали мирно. Русские не пытались насильно ассимилировать айнов или истребить их», — сказал NEWS.ru старший научный сотрудник Центра стратегий и технологий (Центр АСТ) Юрий Лямин.

При этом японское освоение островов обернулось для айнов геноцидом. Одну часть коренного населения сгоняли с мест жительства и использовали на тяжелых работах, другую отправляли в резервации на малопригодные для жизни территории, где умирало до половины населения. С конца XIX века началась программа их насильственной ассимиляции, добавил эксперт.

«У японцев с айнами давняя и кровавая история взаимоотношений. Начиная со Средних веков шла кампания по уничтожению и жесткой ассимиляции айнов. Впоследствии политика смягчилась, но к ним относились как к людям второго сорта», — рассказал Лямин.

Айны — коренные жители Хоккайдо Айны — коренные жители Хоккайдо Фото: Козлов Сергей/Фотохроника ТАСС

Кто решал проблемы дальневосточных территорий с помощью силы

В течение долгого времени действовали договоры между Россией и Японией о совместном использовании Курил и Сахалина, сказал Вассерман. Но в 1875 году было заключено соглашение о разделе сфер влияния. Курильские острова остались под полным контролем Японии, а Сахалин — России.

Следующий передел территорий произошел по итогам Русско-японской войны 1904–1905 года. Тогда Япония отняла у России южную половину Сахалина с богатыми месторождениями угля, так как большая часть ее экономики опиралась именно на этот вид топлива.

«Когда руководитель русской делегации на переговорах, министр финансов и фактический глава правительства Сергей Витт попытался сослаться на договор 1875 года, японский министр иностранных дел ответил, что война перечеркивает все соглашения», — отметил Вассерман.

Почему японцы до сих пор предъявляют права на Курильские острова

Следующим военным столкновением Москвы и Токио стала Вторая мировая война. В соответствии с союзными договоренностями с США, СССР объявил войну Японии и, разгромив императорские войска в Маньчжурии, освободил Сахалин и Курильские острова. По словам Вассермана, после подписания японцами капитуляции под советский контроль перешли южная половина Сахалина и все Курильские острова.

В настоящее время Токио пытается требовать возвращения этих территорий.

«Дело в том, что в 1951 году часть стран, воевавших против Японии, подписали с ней мирный договор в Сан-Франциско. Представители СССР не были приглашены на эту встречу. В документе отмечается, что по итогам войны Япония потеряла права на Сахалин, Курилы, Тайвань и другие территории, но не указано, в чью пользу она утратила суверенитет», — пояснил Вассерман. По его словам, «ссылаясь на договор в Сан-Франциско, в котором мы не участвовали, Токио пытается претендовать на наши земли».

Японские интервенты на улицах Владивостока Японские интервенты на улицах Владивостока Фото: РИА Новости

Лямин уточнил, что Япония не оспаривает принадлежность всех островов, а только четырех самых южных.

«У японцев свои аргументы — они говорят о том, что эти острова не входят в общую Курильскую гряду. Москва не принимает эти доводы. Японии сложно юридически отстаивать свою правоту, так как она является проигравшей стороной, причем капитулировавшей, как и Германия. Переигрывать этот вопрос — значит оспаривать результаты Второй мировой войны, чего мало кто хочет», — пояснил эксперт.

Почему Курилы навсегда останутся российскими

Любая страна при желании может выдвинуть территориальные претензии к соседу, отметил Миронов. «Например, по мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо. И что дальше? Все должно лежать в основе добрососедских отношений. Но в Токио идут дальше, говоря о неправомерности вступления СССР в войну с Японией. А чья миллионная Квантунская армия стояла у наших границ? Эти заявления японских официальных лиц свидетельствуют о том, что в Токио не только не осуждают преступления японского милитаризма, но и, по сути, считают себя преемниками того античеловечного режима», — заявил парламентарий.

По его словам, есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. «Курилы — русские острова, отвоеванные у приспешников нацистов, политые кровью наших солдат. Я предлагал их назвать Русскими или Восточно-Русскими островами. Это наша земля — была, есть и будет. Точка! А Япония пусть высказывает претензии сама себе», — заключил он.

Читайте также:

Медведев напугал Трампа «мертвой рукой». Какое чудо-оружие РФ уничтожит США

Ядерная бомба как 10 хиросим. Иран взломал защиту Израиля: вот что дальше

Трамп в ярости, а русские смеются: подлодки США идут к РФ, чего ждать

Продались империалистам. Почему Япония простила США за Хиросиму и Нагасаки

Курильские острова
Сахалин
Россия
Япония
Мария Захарова
история
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Михаил Розен
М. Розен
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Известный актер оказался в больнице из-за ушиба бедра
Европейская страна пообещала помешать Брюсселю сорвать саммит на Аляске
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.