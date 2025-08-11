Япония потребовала от РФ «вернуть оккупированные» Курилы: почему это ложь

МИД РФ категорически отверг заявление министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о «незаконной оккупации» южных Курильских островов. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, они достались СССР и правопреемнице РФ на законном основании по итогам послевоенного урегулирования. Почему Россия имеет все права на Курилы, я Япония — никаких, — в материале NEWS.ru.

Что сказал японский министр о Курилах

Глава японского МИД Такэси Ивая на пресс-конференции 8 августа заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года и «незаконной оккупации» островов южнокурильской гряды.

Российский МИД дал на это заявление развернутый ответ.

«Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и уставом ООН», — заявила Захарова. По ее словам, Япония является единственной страной на планете, которая отказывается признавать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

Кто первым пришел на Курильские острова

История российского присутствия на Курильских островах, окончательно вошедших в состав СССР и России по итогам Второй мировой войны, начинается вовсе не в 1945 году. Русские землепроходцы посещали Курильские острова еще в XVII веке. Первые упоминания о них появились в 1646 году, когда участник похода казаков Ивана Москвитина рассказал о населяющих острова бородатых айнах.

Спустя сто лет первоисследователем архипелага стал российский мореплаватель Мартын Шпанберг, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. «По итогам экспедиции 1738–1739 года он подробно описал Южные Курилы и впервые нанес их на карту России», — сказал депутат. В тот период началось освоение Сахалина и Курильских островов. Примерно в то же время на Курильской гряде стали появляться японцы.

«Россия и Япония одновременно вышли на эти острова. Более того, это касается и Хоккайдо, который сейчас является самым северным островом японской монархии», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, при тогдашних средствах сообщения у нас было значительно меньше населения на Дальнем Востоке, чем у японцев, поэтому они быстрее освоили Хоккайдо.

Курильские острова Фото: Валентин Титов/ТАСС

Чем обернулось японское господство для айнов

Несмотря на одновременное освоение островов, для айнов, коренного местного населения, оно шло совершенно по-разному.

«Русские относились к айнам так же, как и к другим малым народам Сибири. Коренное население платило налоги, в его жизнь особенно не вмешивались. Эти народы сосуществовали мирно. Русские не пытались насильно ассимилировать айнов или истребить их», — сказал NEWS.ru старший научный сотрудник Центра стратегий и технологий (Центр АСТ) Юрий Лямин.

При этом японское освоение островов обернулось для айнов геноцидом. Одну часть коренного населения сгоняли с мест жительства и использовали на тяжелых работах, другую отправляли в резервации на малопригодные для жизни территории, где умирало до половины населения. С конца XIX века началась программа их насильственной ассимиляции, добавил эксперт.

«У японцев с айнами давняя и кровавая история взаимоотношений. Начиная со Средних веков шла кампания по уничтожению и жесткой ассимиляции айнов. Впоследствии политика смягчилась, но к ним относились как к людям второго сорта», — рассказал Лямин.

Айны — коренные жители Хоккайдо Фото: Козлов Сергей/Фотохроника ТАСС

Кто решал проблемы дальневосточных территорий с помощью силы

В течение долгого времени действовали договоры между Россией и Японией о совместном использовании Курил и Сахалина, сказал Вассерман. Но в 1875 году было заключено соглашение о разделе сфер влияния. Курильские острова остались под полным контролем Японии, а Сахалин — России.

Следующий передел территорий произошел по итогам Русско-японской войны 1904–1905 года. Тогда Япония отняла у России южную половину Сахалина с богатыми месторождениями угля, так как большая часть ее экономики опиралась именно на этот вид топлива.

«Когда руководитель русской делегации на переговорах, министр финансов и фактический глава правительства Сергей Витт попытался сослаться на договор 1875 года, японский министр иностранных дел ответил, что война перечеркивает все соглашения», — отметил Вассерман.

Почему японцы до сих пор предъявляют права на Курильские острова

Следующим военным столкновением Москвы и Токио стала Вторая мировая война. В соответствии с союзными договоренностями с США, СССР объявил войну Японии и, разгромив императорские войска в Маньчжурии, освободил Сахалин и Курильские острова. По словам Вассермана, после подписания японцами капитуляции под советский контроль перешли южная половина Сахалина и все Курильские острова.

В настоящее время Токио пытается требовать возвращения этих территорий.

«Дело в том, что в 1951 году часть стран, воевавших против Японии, подписали с ней мирный договор в Сан-Франциско. Представители СССР не были приглашены на эту встречу. В документе отмечается, что по итогам войны Япония потеряла права на Сахалин, Курилы, Тайвань и другие территории, но не указано, в чью пользу она утратила суверенитет», — пояснил Вассерман. По его словам, «ссылаясь на договор в Сан-Франциско, в котором мы не участвовали, Токио пытается претендовать на наши земли».

Японские интервенты на улицах Владивостока Фото: РИА Новости

Лямин уточнил, что Япония не оспаривает принадлежность всех островов, а только четырех самых южных.

«У японцев свои аргументы — они говорят о том, что эти острова не входят в общую Курильскую гряду. Москва не принимает эти доводы. Японии сложно юридически отстаивать свою правоту, так как она является проигравшей стороной, причем капитулировавшей, как и Германия. Переигрывать этот вопрос — значит оспаривать результаты Второй мировой войны, чего мало кто хочет», — пояснил эксперт.

Почему Курилы навсегда останутся российскими

Любая страна при желании может выдвинуть территориальные претензии к соседу, отметил Миронов. «Например, по мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо. И что дальше? Все должно лежать в основе добрососедских отношений. Но в Токио идут дальше, говоря о неправомерности вступления СССР в войну с Японией. А чья миллионная Квантунская армия стояла у наших границ? Эти заявления японских официальных лиц свидетельствуют о том, что в Токио не только не осуждают преступления японского милитаризма, но и, по сути, считают себя преемниками того античеловечного режима», — заявил парламентарий.

По его словам, есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. «Курилы — русские острова, отвоеванные у приспешников нацистов, политые кровью наших солдат. Я предлагал их назвать Русскими или Восточно-Русскими островами. Это наша земля — была, есть и будет. Точка! А Япония пусть высказывает претензии сама себе», — заключил он.

Читайте также:

Медведев напугал Трампа «мертвой рукой». Какое чудо-оружие РФ уничтожит США

Ядерная бомба как 10 хиросим. Иран взломал защиту Израиля: вот что дальше

Трамп в ярости, а русские смеются: подлодки США идут к РФ, чего ждать

Продались империалистам. Почему Япония простила США за Хиросиму и Нагасаки