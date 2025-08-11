Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:09

Трамп заявил о решимости усадить за стол переговоров Путина и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет организовать переговоры между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает The Guardian. При этом американский президент отметил, что вопрос может быть решен и без его присутствия на встрече.

Я посажу двоих из них в комнату и думаю, что проблема будет решена. В конце концов, я собираюсь запереть их в одной комнате, буду я там или нет, и я думаю, что проблема будет решена, — сказал Трамп.

Ранее на пресс-конференции глава Белого дома заявил, что встреча с Путиным будет носить преимущественно предварительный характер. Таким образом он прокомментировал предстоящий диалог на территории Аляски, который запланирован на 15 августа. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, стало известно, что переговоры президентов России и США, запланированные на пятницу, 15 августа, возможно, пройдут в городе Гирдвуд на Аляске. Как сообщил источник, в этом случае саммит примет отель Alyeska Resort.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
