Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России

Экономист Дудчак: структурам Сороса нужен контроль над ресурсами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотя фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) американского инвестора Джорджа Сороса больше не функционирует в России, его влияние все равно сохраняется, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экономист Александр Дудчак. По его словам, структуры Сороса заинтересованы в российских ресурсах, а также пытаются помешать РФ отстаивать традиционные ценности.

Интересы фонда Сороса и родственных ему организации в отношении России совершенно ясные. Это установление контроля над российскими ресурсами и ликвидация той цитадели, которая отстаивает традиционные ценности и стоит на страже человеческой цивилизации. Поэтому при любых внешних обстоятельствах они все равно продолжают борьбу против России, — пояснил эксперт.

Говорить о полном прекращении деятельности структур Сороса в России пока преждевременно, полагает экономист.

Фонды пытаются проникать в различные слои общества, взаимодействовать с чиновниками на региональном уровне, где есть такая возможность. Они успели втянуть определенное количество людей в свои сети и воспитать в своих идеях. Кто-то, может быть, осознал бессмысленность работы с ними, но есть часть тех, кто был бы не против, чтобы деятельность подобных организаций возобновилась, — привел пример он.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что акции протеста на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были отнюдь не проявлением гражданского самосознания. По его мнению, митинговали представители связанных с Джорджем Соросом НКО.

