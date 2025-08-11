Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:12

На Украине решили сократить число вузов

Украина сократит число вузов из-за падения количества студентов вдвое за 15 лет

Число студентов в украинских вузах уменьшилось вдвое по сравнению с показателями 15-летней давности, заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Такая ситуация привела к необходимости сокращения количества государственных университетов в стране, передает украинское издание «Апостроф».

Потребность в сокращении сети государственных вузов объясняется тем, что в стране почти наполовину уменьшилось количество студентов по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Сокращение вузов очень часто происходит по определенному эволюционному процессу, — сказал Винницкий.

В настоящее время на Украине функционирует 151 государственный вуз, однако, по мнению замминистра, это число должно быть сокращено до 100 учреждений. В 2025 году только 48 университетов смогли набрать более тысячи студентов, тогда как в Европе нормальным считается наличие пяти тысяч обучающихся. Параллельно сокращается и количество частных вузов — за последний год закрылось более десяти таких заведений.

Ранее Винницкий сообщал, что на Украине за год резко снизилось число выпускников школ, речь идет об уменьшении более чем на 75 тысяч человек (-26%). По его словам, не сдали тест в текущем году 12% выпускников. Чиновник уточнил, что это около 25 тысяч школьников.

