«Ударит нам в спину?»: сенатор об итоге предстоящей встречи Путина и Трампа Сенатор Джабаров: не стоит строить догадок об итогах переговоров Путина и Трампа

Не стоит строить догадок об итогах переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также обращать внимание на публикации в зарубежных СМИ в преддверии встречи, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор обратил внимание, что публикация The Washington Post о желании Вашингтона убедить Москву оставить Украину в качестве «вооруженного до зубов соседа» вряд ли соответствует действительности. По его словам, такой противник может в любой момент «ударить в спину».

А нам это что дает? Вооруженного до зубов врага под боком, который при первой малейшей возможности, если почувствует какую-то нашу слабость, ударит нам в спину? Мы это уже проходили. Я думаю, что мы не будем обсуждать предложение The Washington Post и других новолиберальных вражеских источников. Кстати, они вражеские самому Трампу. Мы будем спокойно готовиться и ждать, когда наш президент побеседует с Трампом. И послушаем, какие будут предложения с обеих сторон, — пояснил Джабаров.

Ранее в The Washington Post появилась публикация о том, что американские власти рассматривают вариант сохранения Украины как мощно вооруженного государства на восточных рубежах Европы. По информации издания, данный подход может стать альтернативой вступлению страны в НАТО.