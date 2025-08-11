Политолог назвал истинную цель встречи Путина и Трампа на Аляске

Главной темой предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет разработка ресурсов в Арктике и судоходство в Тихом океане, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. При этом, по его словам, лидеры двух государств также обсудят вопрос конфликта на Украине.

Путин и Трамп говорят, что встречаются по поводу Украины, но встречаются они на территории Аляски. Казалось бы, всем все понятно. Но раз на территории Аляски, значит, главный вопрос все-таки — это Арктика, а Арктика — это действительно конфликтный момент между Россией и США. Его действительно надо решать, потому что ледники тают все больше и легче разрабатывать ресурсы. Соединенным Штатам Америки давно нужно иметь доступ к арктическим ресурсам. Также судоходство в Тихом океане вызывает большие проблемы вплоть до обострения военного конфликта. Я думаю, что здесь тоже вопрос встал по поводу судоходства в Тихом океане, которое США хотят полностью взять под контроль. Все решили, что Украина — это главное. Я думаю, что не Украина, а главной будет Арктика. По Украине, конечно, будут какие-то вопросы обсуждаться, — отметил Перенджиев.

Политолог добавил, что Трамп давно хочет получить доступ к арктическим ресурсам. По его словам, американский лидер говорит о необходимости сделать международным Северный морской путь. При сотрудничестве в Арктике Россия может пойти на некоторые уступки США, подчеркнул Перенджиев.

Мы эти арктические ресурсы и Северный морской путь эксплуатируем совместно с Китаем. И вот тут Трамп хочет, чтобы Северный морской путь был доступен для американцев. Они давно уже продвигают тему сделать его международным, а считают, что международный — значит, подконтрольный США. Мы, конечно, на это не пойдем, но вопрос в другом: здесь мы можем пойти на какие-то уступки, допустив совместную разработку с США, — объяснил Перенджиев.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече Путина и Трампа. По его словам, ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем.