Салат-кольцо, который все просят в рецепты: с соленой красной рыбой, рисом и яйцом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изящного и праздничного угощения.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои бархатистой красной рыбы, рассыпчатого риса и яичного белка, объединенные легкой майонезной прослойкой в эффектной круглой форме.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 100 г длиннозерного риса, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука, майонез. Рис отварите до готовности и остудите. Рыбу, яичные белки и огурец нарежьте мелкими кубиками. Желтки разомните вилкой. Зеленый лук мелко порубите. В центр круглого блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг: рис, сеточка майонеза, рыба, огурец, белки, лук. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазывайте майонезом. Аккуратно уберите стакан, обильно посыпьте салат крошкой из желтков. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

