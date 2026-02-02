Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:00

Салат-кольцо, который все просят в рецепты: с соленой красной рыбой, рисом и яйцом

Фото: D-NEWS.ru
Салат-кольцо, который все просят в рецепты: с соленой красной рыбой, рисом и яйцом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изящного и праздничного угощения.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои бархатистой красной рыбы, рассыпчатого риса и яичного белка, объединенные легкой майонезной прослойкой в эффектной круглой форме.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 100 г длиннозерного риса, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука, майонез. Рис отварите до готовности и остудите. Рыбу, яичные белки и огурец нарежьте мелкими кубиками. Желтки разомните вилкой. Зеленый лук мелко порубите. В центр круглого блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг: рис, сеточка майонеза, рыба, огурец, белки, лук. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазывайте майонезом. Аккуратно уберите стакан, обильно посыпьте салат крошкой из желтков. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
