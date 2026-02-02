Зимняя Олимпиада — 2026
Салат с мандаринами и крабовыми палочками: взрыв свежести! Сладкие дольки, кукуруза, яйца. Необычно, ярко, очень вкусно

Весь секрет этого салата — в смелой, но гениальной комбинации сладкого и соленого. Сочные, освежающие дольки мандарина встречаются с нейтральными крабовыми палочками, сладковатой кукурузой и плотными яйцами, а чесночно-майонезная заправка выступает идеальным «соусом-посредником», который связывает все эти вкусы.

Для салата 5 яиц отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и нарезаю средним кубиком. 250 граммов крабовых палочек тоже нарезаю кубиками аналогичного размера. Пять мандаринов очищаю от кожуры и белых пленок, разделяю на дольки. Каждую дольку разрезаю на 2-3 части, стараясь слить лишний сок. Банку консервированной кукурузы (около 340 г) открываю и сливаю всю жидкость. Два зубчика чеснока пропускаю через пресс. В большой салатнице смешиваю нарезанные яйца, крабовые палочки, кусочки мандаринов и кукурузу. Для заправки в отдельной мисочке смешиваю 3–4 столовые ложки майонезa (по вкусу) с чесноком и щепоткой соли. Заправляю салат, аккуратно перемешиваю. Даю ему немного постоять в холодильнике (15–20 минут), чтобы вкусы соединились. Подаю охлажденным, можно украсить веточкой зелени или долькой мандарина.

