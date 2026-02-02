Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета Мизулина предложила блокировать жестокий контент в интернете без решения судов

Власти должны разрешить досудебную блокировку жестокого контента в Сети, заявила глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Она отметила, что организация обеспокоена массовой публикацией в соцсетях материалов, пропагандирующих терроризм и насилие, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы очень обеспокоены массовой публикацией кадров с террористической деятельностью и нападениями на школы <…> Есть ряд правовых пробелов, которые не позволяют такого рода материалы блокировать в рамках досудебной блокировки. Здесь нужно существенное изменение законодательства, — сказала Мизулина.

Глава ЛБИ считает, что сцены жестокости в интернете способствуют росту опасных настроений среди подростков. Она предложила привлечь Минцифры к подготовке поправок, которые позволят удалять такой контент оперативно.

Мизулина также отметила, что более быстрая блокировка станет важной профилактической мерой. Это поможет предотвратить вовлечение молодежи в противоправную деятельность.

Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что россияне должны иметь доступ к социально значимым ресурсам даже во время блокировок. По ее мнению, в белый список следует включить приложения банков, маркетплейсов и сервисы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность граждан.