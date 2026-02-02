Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 16:28

Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета

Мизулина предложила блокировать жестокий контент в интернете без решения судов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти должны разрешить досудебную блокировку жестокого контента в Сети, заявила глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Она отметила, что организация обеспокоена массовой публикацией в соцсетях материалов, пропагандирующих терроризм и насилие, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы очень обеспокоены массовой публикацией кадров с террористической деятельностью и нападениями на школы <…> Есть ряд правовых пробелов, которые не позволяют такого рода материалы блокировать в рамках досудебной блокировки. Здесь нужно существенное изменение законодательства, — сказала Мизулина.

Глава ЛБИ считает, что сцены жестокости в интернете способствуют росту опасных настроений среди подростков. Она предложила привлечь Минцифры к подготовке поправок, которые позволят удалять такой контент оперативно.

Мизулина также отметила, что более быстрая блокировка станет важной профилактической мерой. Это поможет предотвратить вовлечение молодежи в противоправную деятельность.

Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что россияне должны иметь доступ к социально значимым ресурсам даже во время блокировок. По ее мнению, в белый список следует включить приложения банков, маркетплейсов и сервисы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность граждан.

Россия
Екатерина Мизулина
интернет
жестокость
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.