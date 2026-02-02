Зимняя Олимпиада — 2026
Роспотребнадзор нашел всех контактировавших с зараженными оспой обезьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Всех контактировавших с зараженными оспой обезьян выявили и изолировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Если заболевание у них подтвердится, то им окажут все необходимую помощь. Специалисты провели заключительную дезинфекцию в домах пациентов.

Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор уточнил, что у них есть современные тесты, которые быстро выявляют вирус оспы обезьян. В ведомстве уточнили, что именно с их помощью врачи проверили пациента и смогли оперативно подтвердить диагноз и начать нужные меры.

Специалисты посоветовали в поездках за границу не прикасаться к животным — особенно к грызунам и обезьянам, которые могут переносить вирус. Передаться он может и от человека — через поврежденную кожу, а также через вещи, на которые попали биологические жидкости зараженного.

Чтобы снизить риск заражения, достаточно придерживаться элементарной гигиены, уточнили эксперты. Если приходится общаться с людьми, приехавшими из стран, где обнаружены случаи оспы обезьян, и у них есть признаки недомогания, стоит надеть маску и регулярно мыть или обрабатывать руки — этих базовых действий в большинстве ситуаций достаточно.

Первого зараженного оспой обезьян госпитализировали накануне, 1 февраля. Пациент рассказал, что его поместили в отдельную палату. Алексей уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.

2 февраля в Домодедовскую больницу госпитализировали 50-летнего мужчину с подозрением на оспу обезьян. Мужчина сообщил медикам, что ранее контактировал с одним из зараженных.

