02 февраля 2026 в 11:16

Страна без выхода к морю стала главным поставщиком рыбы в Россию

Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году

Фото: RUSSELL YOUNG/RYWORLDIMAGES/Global Look Press
Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году, обойдя Китай и Турцию, сообщила пресс-служба Рыбного союза. Ее импорт составил 112 тыс. тонн продукции на $336 млн (почти 26 трлн рублей).

Крупнейшим поставщиком по итогам года стала Республика Беларусь, с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном, — сказано в сообщении.

В поставках из Беларуси преобладали крабовые палочки, икра мойвы, копченая салака и скумбрия, слабосоленая форель, а также пресервы из сельди, ракообразных и моллюсков. При этом импорт из республики снизился: по объему — на 3% год к году, по стоимости — на 8%.

Импорт рыбы и морепродуктов из КНР вырос на 14% по весу и на 11% по стоимости, достигнув 96 тыс. тонн на сумму $410 млн (31,6 трлн рублей). Среди основных позиций — мороженая скумбрия, форель аквакультуры, сайра, сушеный кальмар, мороженые мидии, тунец в консервах и жареное филе угря.

Третье место среди поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию заняла Турция. На ее долю пришлось 11% импорта по весу и 16% по стоимости. Поставки выросли до 75 тыс. тонн на $482 млн (37,2 трлн рублей), при этом ключевыми позициями остались охлажденная и мороженая аквакультурная форель, сибас и дорадо.

Четвертую строчку заняла Чили с долей 9% по весу и 11% по деньгам. Импорт оттуда резко увеличился — до 64 тыс. тонн на $350 млн (27 трлн рублей). Основные товары — семга и кижуч аквакультуры, филе из них, варено-мороженые мидии и мороженая скумбрия. Пятерку замкнул Вьетнам с 57 тыс. тонн на $215 млн (1,9 трлн рублей), где основу поставок составило рыбное филе и сурими.

Ранее стало известно, что Китай утратил позицию в пятерке крупнейших импортеров российской водки. Его место занял Израиль, поднявшийся в итоговом рейтинге.

