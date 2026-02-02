Из свеклы и так, чтоб про мясо забыли: салат «Шик» — сладко, остро и так вкусно

Этот салат всегда производит эффект «вау» — сначала из-за сочетаний, потом из-за вкуса. Сладость сухофруктов, пикантный чеснок и насыщенная свёкла создают яркий контраст, который цепляет с первой вилки. Получается сочный, многослойный салат с богатым вкусом и праздничным видом. Готовится из простых продуктов, а на столе ведёт себя как настоящий хит — исчезает первым.

Ингредиенты: свёкла — 2 шт., морковь — 3 шт., твёрдый сыр — 150 г, изюм — 1 горсть, чернослив — 1 горсть, чеснок — 3 зубчика, грецкие орехи — 1 горсть, майонез — по вкусу.

Свёклу и морковь отвариваем до готовности и натираем на мелкой тёрке в разные миски. Сыр также натираем мелко, чеснок выдавливаем через пресс, орехи измельчаем. Изюм и чернослив заливаем кипятком, даём размягчиться, чернослив нарезаем кусочками. Салат выкладываем слоями: сначала морковь, смешанную с майонезом и изюмом; затем сыр с майонезом и чесноком; сверху — свёкла с черносливом, орехами и майонезом. Каждый слой аккуратно разравниваем. Даём салату немного настояться.

