Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:35

Из свеклы и так, чтоб про мясо забыли: салат «Шик» — сладко, остро и так вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат всегда производит эффект «вау» — сначала из-за сочетаний, потом из-за вкуса. Сладость сухофруктов, пикантный чеснок и насыщенная свёкла создают яркий контраст, который цепляет с первой вилки. Получается сочный, многослойный салат с богатым вкусом и праздничным видом. Готовится из простых продуктов, а на столе ведёт себя как настоящий хит — исчезает первым.

Ингредиенты: свёкла — 2 шт., морковь — 3 шт., твёрдый сыр — 150 г, изюм — 1 горсть, чернослив — 1 горсть, чеснок — 3 зубчика, грецкие орехи — 1 горсть, майонез — по вкусу.

Свёклу и морковь отвариваем до готовности и натираем на мелкой тёрке в разные миски. Сыр также натираем мелко, чеснок выдавливаем через пресс, орехи измельчаем. Изюм и чернослив заливаем кипятком, даём размягчиться, чернослив нарезаем кусочками. Салат выкладываем слоями: сначала морковь, смешанную с майонезом и изюмом; затем сыр с майонезом и чесноком; сверху — свёкла с черносливом, орехами и майонезом. Каждый слой аккуратно разравниваем. Даём салату немного настояться.

Ранее мы делились рецептом салата-пятиминутки без варки. Нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье
Общество
Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье
Едим и не переживаем за калории: салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках
Общество
Едим и не переживаем за калории: салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках
Свекла, мандарин и творожный сыр: никто не ожидал, а от этого салата не оторваться. Попробуете 1 раз, и он точно станет любимым
Общество
Свекла, мандарин и творожный сыр: никто не ожидал, а от этого салата не оторваться. Попробуете 1 раз, и он точно станет любимым
Как вы еще не варите экспресс-борщ с беконом? Свекла в микроволновке — и лучший зимний суп готов
Общество
Как вы еще не варите экспресс-борщ с беконом? Свекла в микроволновке — и лучший зимний суп готов
Секрет идеальной печени: томлю в сливочно-сырном соусе с овощами. Всегда получается нежной
Общество
Секрет идеальной печени: томлю в сливочно-сырном соусе с овощами. Всегда получается нежной
салаты
свекла
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.