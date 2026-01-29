Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Как вы ещё не варите экспресс-борщ с беконом? Свёкла в микроволновке — и лучший зимний суп готов

Фото: D-NEWS.ru
Этот борщ — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется насыщенного вкуса, но нет времени на долгую варку бульона. Свёкла готовится отдельно за 10 минут, бекон даёт копчёный аромат, а сам суп получается ярким, густым и по-настоящему зимним.

Ингредиенты: копчёный бекон — 200 г, свёкла — 1 средняя, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., картофель — 2–3 шт., белокочанная капуста — 200 г, томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 1–2 шт., соль, чёрный перец и сахар — по вкусу, уксус — 1 ч. л. (по желанию), растительное масло — 1 ст. л., вода — 1,5–2 л.

Как готовлю: cвёклу разрезаю на 4 части, кладу в пакет, добавляю пару столовых ложек воды, завязываю, делаю маленькое отверстие и отправляю в микроволновку на 10 минут. Затем даю ей остыть, очищаю и натираю на крупной тёрке — пока откладываю в сторону. Бекон нарезаю небольшими кусочками и обжариваю на сухой сковороде до хрустящих шкварок. Перекладываю их на тарелку, а в вытопившемся жире обжариваю мелко нарезанный лук и натёртую морковь до мягкости. Добавляю томатную пасту и прогреваю зажарку 3–5 минут. Перекладываю овощи в кастрюлю, заливаю водой, довожу до кипения и добавляю нарезанный картофель и капусту. Варю около 10-15 минут до мягкости. Только в самом конце добавляю тёртую свёклу, возвращаю шкварки, кладу чеснок, лавровый лист, соль, перец и щепотку сахара. Даю борщу покипеть 2–3 минуты и выключаю. По желанию добавляю немного уксуса для сохранения цвета.

