26 января 2026 в 10:55

И не надо замачивать и варить часами: гороховый суп с копченостями и секрет разваривания в соде

Этот гороховый суп готовится в одной кастрюле и получается густым, ароматным и очень домашним. Никакого многочасового замачивания: есть простой прием, благодаря которому горох разваривается сам и суп получается именно таким, как в детстве, — наваристым и насыщенным.

Ингредиенты: сухой горох — 500 г, свиные копченые ребра — 500 г, бекон — 100 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 5–6 шт., растительное масло — 1 ст. л., горчица — 3–4 ст. л., чеснок — 3 зубчика, укроп и петрушка — по 1 пучку, соль и перец — по вкусу, сода — 0,5 ч. л. на 1 стакан гороха, кипяток.

В большую кастрюлю с толстым дном налейте немного растительного масла. Добавьте мелко нарезанный лук и морковь, обжарьте до мягкости и легкой золотистости. К овощам выложите копченые ребра, слегка прогрейте их, чтобы раскрывался аромат. Залейте содержимое кастрюли кипятком, доведите до кипения. Добавьте промытый сухой горох и нарезанный кубиками картофель. Как только суп снова закипит, всыпьте соду из расчета половина чайной ложки на стакан гороха. Уменьшите огонь и варите суп, пока горох не станет мягким и начнет развариваться. За 5–7 минут до готовности добавьте горчицу, соль и перец по вкусу. В конце положите мелко нарезанный бекон, измельченный чеснок и свежую зелень.

