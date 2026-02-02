Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:01

В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия

Песков: добавлять новых деталей по энергетическому перемирию нет нужды

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать статус энергетического перемирия после 1 февраля, передает ТАСС. По данным издания, на вопрос журналистов он заявил, что ему нечего добавить к своим предыдущим заявлениям.

Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о 1 февраля, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров по украинскому урегулированию, приветствует работу в рамках существующих рабочих групп и готова ее продолжать. Он также добавил, встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским должна проходить исключительно в Москве. По его словам, обсуждение других мест для на данном этапе считается неуместным.

Накануне немецкое издание Junge Welt написало, что требование Зеленского к России признать его легитимность свидетельствует о его крайнем отчаянии и ставит под угрозу сами переговоры. Авторы статьи считают, что Киев таким образом пытается заблокировать диалог, а украинский глава становится главным препятствием к миру.

переговоры
Дмитрий Песков
перемирие
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.