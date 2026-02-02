В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия Песков: добавлять новых деталей по энергетическому перемирию нет нужды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать статус энергетического перемирия после 1 февраля, передает ТАСС. По данным издания, на вопрос журналистов он заявил, что ему нечего добавить к своим предыдущим заявлениям.

Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о 1 февраля, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров по украинскому урегулированию, приветствует работу в рамках существующих рабочих групп и готова ее продолжать. Он также добавил, встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским должна проходить исключительно в Москве. По его словам, обсуждение других мест для на данном этапе считается неуместным.

Накануне немецкое издание Junge Welt написало, что требование Зеленского к России признать его легитимность свидетельствует о его крайнем отчаянии и ставит под угрозу сами переговоры. Авторы статьи считают, что Киев таким образом пытается заблокировать диалог, а украинский глава становится главным препятствием к миру.