Песков раскрыл позицию России по мирным переговорам Песков заявил об открытости России для переговоров по Украине

Российская Федерация продолжает оставаться открытой для переговоров по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в настоящий момент проводится активная работа в рамках рабочих групп, передает РИА Новости.

Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем, и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине, — сказал пресс-секретарь.

Ранее представитель Кремля заявил, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней группы по урегулированию на Украине являются лишь началом работы. Он указал, что разбирать отдельные пункты повестки дня по частям является неверным подходом.

Кроме того, Песков отметил, что Москва с самого начала осознавала длительный характер процесса урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что впереди предстоит «небыстрая дорога».

Также он подчеркнул, что Киев готов «кусать любую руку» — и того, кто его кормит, и того, кто ему помогает. Так он отреагировал на высказывание украинского главы Владимира Зеленского о том, что Европа до сих пор не осознает, как себя защищать.