Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:00

«Мысль здравая»: в Кремле раскрыли отношение к встрече Путина и Макрона

Песков: конкретики по организации контактов Путина и Макрона нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конкретики по организации личной встречи президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, сама мысль необходимости диалога здравая.

В настоящий момент конкретики по организации контактов Путина и Макрона нет. Но сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, — здравая. И мы ее разделяем, — заявил Песков.

Ранее Макрон объявил о возможном возобновлении диалога с Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

Позже сообщалось. что Париж еще не приступал к проработке контактов Макрона с Путиным. Он добавил, что их нельзя исключать в будущем, поскольку республика готова к диалогу с Москвой по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам.

Дмитрий Песков
Россия
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.