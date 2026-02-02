«Мысль здравая»: в Кремле раскрыли отношение к встрече Путина и Макрона Песков: конкретики по организации контактов Путина и Макрона нет

Конкретики по организации личной встречи президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, сама мысль необходимости диалога здравая.

В настоящий момент конкретики по организации контактов Путина и Макрона нет. Но сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, — здравая. И мы ее разделяем, — заявил Песков.

Ранее Макрон объявил о возможном возобновлении диалога с Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

Позже сообщалось. что Париж еще не приступал к проработке контактов Макрона с Путиным. Он добавил, что их нельзя исключать в будущем, поскольку республика готова к диалогу с Москвой по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам.