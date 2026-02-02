Каллас обвинили во лжи после слов о готовности Украины идти на уступки Депутат Чепа заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки в переговорном процессе с Россией, о чем ранее сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В беседе с NEWS.ru он отметил, что планируемая 1 февраля встреча делегаций двух стран в Абу-Даби была отменена именно по вине украинской стороны.

Скорее всего, Каллас пытается представить Украину, как сторонника мирных переговоров, который делает все, чтобы это наконец произошло. Но на самом деле это не так. Скорее всего, по вине Украины не состоялась встреча, запланированная на выходные. Мы слышали заявление [Владимира] Зеленского (глава Украины. — NEWS.ru), что переговоры будут результативными только в случае его встречи с президентом России [Владимиром Путиным]. Я не верю главе дипломатии ЕС и отношусь к ее словам несерьезно, — пояснил Чепа.

Ранее Каллас заявила, что Украина готова рассмотреть сложные компромиссы ради завершения конфликта с Россией. По ее словам, на Киев оказывается значительное внешнее давление, которое вынуждает к таким мерам.