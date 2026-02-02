Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:24

Врач предупредил о последствиях хронического насморка

Врач Горячев: хронический насморк может привести к гаймориту или синуситу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический насморк может привести к развитию гайморита или синусита, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Он напомнил, что при насморке человек вынужден дышать ртом, что снижает уровень насыщения крови кислородом.

Хроническим считается насморк, который длится более 8-12 недель, даже если симптомы, то усиливаются, то ослабевают. Это прямой путь к хроническому гаймориту и синуситу. Слизь застаивается, пазухи плохо очищаются, и инфекция становится постоянным фоном, даже без температуры и сильной боли, — предупредил Горячев.

Он отметил, что игнорирование хронического насморка чревато постоянной усталостью, головными болями и даже когнитивными нарушениями. В первую очередь от этого страдает мозг — он первым реагирует на дефицит кислорода. Врач добавил, что причиной такого насморка могут быть гормональные сбои, аллергия, искривление перегородки и инфекции.

Ранее отоларинголог Анна Забрусская заявила, что сильные морозы могут вызвать холодовой ринит у некоторых людей. Для этого состояния характерны прозрачный водянистый насморк на холоде и его исчезновение в тепле, пояснила врач.

