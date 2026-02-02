Мужчина ограбил подростка возле торгового центра в Зеленограде

Мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники возле торгового центра в Зеленограде, сообщили в столичной прокуратуре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.

Около одного из торговых центров на улице Новокрюковская злоумышленник увидел 14-летнего мальчика. Он подошел к ребенку, с силой схватил его за руку, причинив физическую боль, после чего открыто похитил беспроводные наушники, сорвав их с головы несовершеннолетнего, — говорится в сообщении.

Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее в МВД России сообщили, что в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова. В ходе ссоры с родственницей злоумышленник не просто избил ее, но и отобрал мобильный телефон. После этого мужчина скрылся. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы.