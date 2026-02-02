Евросоюз поставил точку в газовом вопросе с Россией Евросоюз запретил все поставки российского газа до конца 2027 года

Совет Евросоюза утвердил положение о полном запрете на поставки природного газа из России, сообщается в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Документ вступает в силу немедленно и предусматривает прекращение всех поставок до конца 2027 года.

Данное положение представляет собой рамочное решение для ликвидации остающейся уязвимости Евросоюза к рискам для торговли и безопасности поставок в результате торговли природным газом с Российской Федерацией, — отмечается в тексте регламента.

Ранее стало известно, что подземные газовые хранилища Германии опустели ниже 34%. Такой уровень заполненности был отмечен лишь в кризисном 2022 году после прекращения поставок из России. Аналитики предупредили о риске дефицита газа в 2027 году из-за возросшего потребления и проблем с накоплением ресурсов.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что полный отказ ЕС от российского газа навсегда подорвал конкурентоспособность европейской промышленности. По его мнению, это решение привело к деиндустриализации и сделало регион зависимым от дорогого американского топлива, в то время как Россия перенаправляет поставки в Азию по более низким ценам.