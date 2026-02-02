Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:35

Евросоюз поставил точку в газовом вопросе с Россией

Евросоюз запретил все поставки российского газа до конца 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Совет Евросоюза утвердил положение о полном запрете на поставки природного газа из России, сообщается в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Документ вступает в силу немедленно и предусматривает прекращение всех поставок до конца 2027 года.

Данное положение представляет собой рамочное решение для ликвидации остающейся уязвимости Евросоюза к рискам для торговли и безопасности поставок в результате торговли природным газом с Российской Федерацией, — отмечается в тексте регламента.

Ранее стало известно, что подземные газовые хранилища Германии опустели ниже 34%. Такой уровень заполненности был отмечен лишь в кризисном 2022 году после прекращения поставок из России. Аналитики предупредили о риске дефицита газа в 2027 году из-за возросшего потребления и проблем с накоплением ресурсов.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что полный отказ ЕС от российского газа навсегда подорвал конкурентоспособность европейской промышленности. По его мнению, это решение привело к деиндустриализации и сделало регион зависимым от дорогого американского топлива, в то время как Россия перенаправляет поставки в Азию по более низким ценам.

газ
Европа
Россия
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ
В СК раскрыли одну деталь дела о пропавшем мальчике из Петербурга
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.