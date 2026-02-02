Французские военные отрепетировали «Битву за Москву» Франция отработала сценарий «Битвы за Москву» на военных учениях

Командование Сухопутных войск Франции использовало симуляцию «Битва за Москву» в качестве сценария для командно-штабной тренировки, сообщило командование перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) французских СВ в соцсети X. Четырехдневные учения прошли с 26 по 29 января в рамках ежегодного курса для офицеров-референтов по военным играм.

Целью учений стала «адаптация» штабов и полков к использованию исторических симуляций (варгеймов) как инструмента тактической подготовки. Как отметили военные, подобные курсы проводятся примерно каждые шесть недель.

В CCF подчеркнули, что Франция делится опытом с союзниками по НАТО. В частности, 21 января была организована демонстрация для офицеров связи, после которой начальник штаба Сухопутных войск Испании выразил заинтересованность во внедрении аналогичных методик.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс планирует провести учения и проявлять «другую активность» в Арктике. По его словам, мероприятия планируются в ближайшие месяцы.