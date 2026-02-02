Стало известно, как долго можно гулять на морозе без ущерба здоровью

Стало известно, как долго можно гулять на морозе без ущерба здоровью Терапевт Чернышова: при минус 15 градусах следует гулять не более часа

При минус 15 градусах рекомендуется гулять не более часа, а при минус 20 — ограничить время пребывания на улице до 20 минут, заявила aif.ru терапевт Надежда Чернышова. Если температура за окном минус 25 градусов или ниже, лучше вовсе остаться дома, посоветовала врач.

Продолжительность прогулки зависит от температуры воздуха. При температуре минус 15 градусов можно быть на улице от 40 минут до часа. При минус 20 желательно ограничиться 15-20 минутами. При минус 25 и ниже лучше вообще остаться дома. Особенно противопоказаны прогулки в мороз, если человек не очень хорошо себя чувствует, — предупредила Чернышова.

Перед выходом из дома, примерно за 30-40 минут, лицо желательно смазать защитным кремом. Кроме того, людям, планирующим прогуляться в мороз, следует отказаться от употребления алкоголя — спиртное повышает риск обморожения.

Ранее педиатр Юлия Арбузова заявила, что гулять с малышами в мороз возможно и даже полезно. По ее словам, свежий воздух поддерживает иммунитет и улучшает сон, однако зимой важно соблюдать четкие правила. Главное — одевать ребенка многослойно.