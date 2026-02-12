Терапевт дала ценные советы, как избежать дефицита цинка Терапевт Тен: больше всего цинка содержится в устрицах и тыквенных семечках

Для предотвращения дефицита цинка в первую очередь необходимо скорректировать рацион, добавив в него устрицы, красное мясо и тыквенные семечки, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, витамины и минералы из натуральных источников усваиваются организмом без риска возникновения дисбаланса.

Как избежать дефицита цинка? Приоритет — сбалансированное питание. Лучшие источники цинка: устрицы, красное мясо, печень, тыквенные семечки, кешью и нут. Витамины и минералы из пищи усваиваются оптимально и без риска дисбаланса. Прием поливитаминных или минеральных комплексов оправдан при доказанном дефиците, повышенных нагрузках, несбалансированном рационе или по рекомендации врача. Ищите комплексы, где учтена синергия, например, присутствуют и цинк, и магний с B6, витамин D с витамином K2, — пояснила Тен.

Она добавила, что суточная потребность взрослого мужчины в цинке составляет около 11 мг, а верхний допустимый уровень потребления — 40 мг в сутки. По ее словам, не стоит бесконтрольно превышать эту дозировку.

Соблюдайте дозировку употребления цинка. Суточная потребность взрослого мужчины — около 11 мг. Верхний допустимый уровень потребления — 40 мг в сутки. Превышать его без контроля врача не стоит. Цинк и магний лучше усваиваются при приеме во время еды, чтобы избежать раздражения желудка, но не с пищей, богатой фитатами, которые могут ухудшить его всасывание, — резюмировала Тен.

