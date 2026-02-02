Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:06

Стало известно, когда прекратятся аномальные морозы в Москве

Синоптик Позднякова: аномальные морозы в Москве прекратятся к выходным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Морозная погода сохранится в Москве до конца недели, сообщила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до четверга 5 февраля включительно будет холоднее нормы на 10-12 градусов. Также, уточнила она, с пятницы в столице ожидаются осадки в виде снега.

В ночные часы будет преобладать температур -20 -22 градуса, днем — -15 -17 градусов. Только к выходным возможно ощутимое потепление. Правда, температура все равно останется ниже нормы на 3-4 градуса. Зато вновь начнется снег, — рассказала Позднякова.

Ожидается, что 6 февраля, в пятницу, осадки пойдут лишь местами, продолжила она. Зато на следующий день, по ее словам, влияние южного циклона будет ощущаться практически на всей территории столичного региона: снег будет идти все выходные.

Позднякова добавила, что сильные снегопады в Москве возможны как феврале, так и в марте. Прекратятся они, предположительно, лишь в апреле, заявила метеоролог. Спрогнозировать высоту сугробов при этом затруднительно, считает она, так как «в какой-то момент снежный покров будет проседать, но уже через несколько часов может прибавиться вновь».

Раннее Позднякова сообщала, что потепление ожидается в Москве не раньше конца февраля. Она отметила, что температура в столице и Подмосковье будет ниже климатической нормы как минимум всю первую половину месяца. Она подчеркнула, что как февраль, так и март являются месяцами холодного периода. В связи с этим, по словам синоптика, надежда на потепление в первые дни весны выглядит слишком оптимистично.

