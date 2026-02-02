Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:59

В Госдуме рассказали о важных новшествах февраля в системе соцвыплат

Депутат Чаплин: маткапитал на первого ребенка повысили до 728 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 февраля произошла индексация социальных выплат на 5,6%, что привело к увеличению размеров материнского капитала до 728 тыс. рублей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По словам парламентария, полный размер маткапитала на второго ребенка для семей, которые не получали его на первого, теперь составляет 963 тыс. рублей.

Важный блок изменений касается социальных выплат. С 1 февраля они были проиндексированы на 5,6%. Это коснулось широкого спектра пособий, включая выплаты при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также материнского капитала. Например, полный размер маткапитала на второго ребенка для семей, не получавших его на первого, теперь составляет 963 тыс. рублей. А для родителей первенца — 728 тыс. рублей, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что максимальная сумма пособия по беременности и родам теперь составляет 955 тыс. рублей. По словам депутата, выплата по уходу за ребенком до полутора лет может составить до 83 тыс. рублей.

Ранее доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова заявила, что размер социального пособия на погребение достиг 9678 рублей. Индексация произошла 1 февраля.

