Экс-замглавы подмосковного округа «раздели» на 65 млн из-за рекламы

Суд обратил в доход государства имущество на 65 млн рублей у бывшего замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, он его подчиненные за взятку обещали вывести подрядчиков в лидеры конкурса на монтаж рекламных билбордов.

В доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на средства, происхождение которых семья Ионова не смогла подтвердить, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два места на парковке, нежилое помещение и два автомобиля.

Ионов частично признал вину. Ему грозит от восьми до 15 лет колонии по статье о получении взятки в особо крупном размере. Фигурантами проходят также начальник отдела рекламы Сергей Зыков и два сотрудника рекламного оператора — им вменяется дача или получение взятки.

Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Руководителя другого научного центра того же института Николая Посохова отправили под домашний арест по тому же обвинению.